Полноэкранный HTC U11 EYEs

HTC выпустит не обыкновенный смартфон с фирменной обложкой , среднего класса. Не обошлось без поддержки Bluetooth 4.2, 4G LTE, Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС, а также порта USB Type-C, аккумулятора на 3930 мА/ч (быстрая подзарядка Quick Charge 3.0 от Qualcomm), пары SIM-слотов, сканера пальцевых отпечатков.В сердце новинки лежит чип Snapdragon 652 от Qualcomm. В роли ОС – Android 7.1.2 Nougat с надстройкой Sense UI. Разрешение 6-дюймового экрана Super LCD3 – 2160 х 1080 точек (Full HD+). В наличии 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ (возможность расширения посредством microSD-карт). Селфи-камера состоит из двух 5-мегапиксельных модулей, а разрешение основной UltraPixel 3 составляет 12 Мп.Стоимость смартфона 504 доллара.