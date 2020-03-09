Полностью рассекречен недорогой смартфон Redmi Note 9 Pro

2020-03-09, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Redmi Note 9 Pro; [71]
В связи с тем, что компания Xiaomi уже на этой неделе должна представить линейку смартфонов Redmi Note 9, где будут модели Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max в сети начали появляться различные подробности о некоторых устройствах. Итак, стало известно, что Redmi Note 9 Pro будет оснащен 6,67-дюймовым IPS-экраном (2400:1080 пикселей), который защищен стеклом Gorilla Glass 5, однокристальной системой Snapdragon 720G, конфигурациями памяти 4/64 и 6/128 ГБ, квадрокамерой модулями на 48, 8, 5 и 2 Мп, врезанной в экран фронтальной камерой на 16 Мп, батареей на 5020 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, а также MIUI 11 на Android 10. Некоторые слухи утверждают, что смартфон Redmi Note 9 Pro получит 60-Гц дисплей и боковой дактилоскоп. В наличии будут представлены такие цвета: черный (Interstellar Black), белый (Glacier White) и синий (Aurora Blue). Анонс ожидается 12 марта.


Комментарии и отзывы Redmi Note 9 Pro
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