Полностью рассекречен смартфон Motorola Edge. Живые фото

Сетевые источники поделились живыми фотографиями, а также перечнем характеристик смартфона Motorola Edge, которые должны анонсировать уже скоро. Известно, что гаджет получит 6,67-дюймовый WaterFall экран (2340:1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 765, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, основную тройную камеру модулями на 64, 16 и 8 Мп ( есть лазерный автофокус и светодиодная вспышка), врезанную в экран селфи-камеру на 25 Мп, аккумулятор на 4500 мАч, модуль бесконтактных платежей NFC, 3,5-мм разъём,подэкранный дактилокоп, а также OC Android 10. Данных о цене пока нет.