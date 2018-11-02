Получит ли Moto G7 функцию беспроводной зарядки

Телефоны с беспроводными функциями зарядки уже давно на рынке, но не каждая компания придерживается того же подхода к беспроводному подключению. Motorola не имеет смартфона в своей линейке, который поддерживает беспроводную зарядку. Вместо этого производитель предлагает пользователям специальный корпус, который позволяет использовать эту функцию для своих гаджетов серии G. Похоже компания Motorola решила пересмотреть свои взгляды. Сегодня на веб-сайте консорциума Wireless Power появился листинг для нового беспроводного зарядного устройства Moto Qi. Зарядное устройство 10W, имеет гладкую круглую форму, с мягкой сенсорной не скользящей поверхностью со светодиодным индикатором заряда.

Возможно, что гаджет является просто аксессуаром, который будет работать в паре с корпусом, но есть несколько вещей, которые делают это довольно маловероятным фактом. Корпус Moto Mod выпускается уже два года и в настоящее время его нет в официальном магазине. Кроме того, предстоящий Moto G7 имеет гладкую заднюю поверхность.

Это сигнал, что Motorola, скорее всего, выбрала стекло в качестве материала, чтобы включить беспроводную зарядку в устройство.