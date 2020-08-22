Пользователи ASUS ZenFone 6 смогут протестировать Android 11

Компания ASUS анонсировала скорое начало бета тестирования Android 11 для владельцев своего актуального флагмана ZenFone 6. Чтобы принять участие в тесте, нужно нажать на пункт в настройках Enroll in the Beta Test Program. Набирать участников будут 4 сентября, а результаты отбора объявят через пять дней. Дата выхода самой прошивки пока не называется.

Напомним, что Zenfone 6 оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и максимальной яркостью 600 кд/кв.м, занимающим 92% площади передней панели, топовым процессором Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,8 ГГц, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной камерой с главным датчиком Sony IMX586 на 48 Мп и вспомогательным 13 Мп модулем со сверхширокоугольной оптикой, а также аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт и обратной зарядкой на 10 Вт.