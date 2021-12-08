Пользователи OneUI 4.0 на Galaxy Z Flip3 и Z Fold3 сообщают о серьезных проблемах

Samsung выпустил обновление One UI 4.0 для Galaxy Z Flip3 и Z Fold3 пару дней назад, но пользователи уже сообщают о различных проблемах с новой версией. И теперь Samsung временно приостановил обновление, пока исследует проблемы. Указанные проблемы варьируются от блокировки телефона или перевода его в режим восстановления до снижения производительности и мерцания экрана. Некоторые пользователи также сообщали о проблемах с приложением камеры и о том, что функция Dual Messenger не работает с некоторыми приложениями.