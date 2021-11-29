Пользователи Pixel 6 и 6 Pro сталкиваются с проблемами при зарядке своих телефонов

Жалобы утверждают, что Pixel 6 не выводит никаких подсказок при подключении к зарядному устройству и ведет себя так, как будто он вообще не подключен. Другие пользователи заявили, что, хотя их устройство заряжается с помощью стороннего зарядного устройства, время зарядки смехотворно медленное. Стоит упомянуть, что OEM-производители обычно используют собственные проприетарные технологии зарядки, которые обычно несовместимы. Например, зарядное устройство OnePlus Warp Charger, скорее всего, будет заряжать Pixel 6 на очень низких скоростях или может вообще не работать. Поэтому желательно использовать зарядные устройства той же марки, что и телефон.