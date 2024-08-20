Пользователи не могут позволить себе iPhone 16

Если верить информации западных инсайдеров, компания Apple активно готовится к запуску линейки смартфонов iPhone 16, которая, по слухам, будет представлена миру уже 10 сентября. И пока одни с нетерпением ждут возможности сделать предзаказ на одно из четырёх новых устройств или готовы стоять в очередях по всему миру, чтобы первыми получить новинку, результаты одного опроса показывают совершенно иную сторону медали. В рамках опроса, проведённого среди 766 участников, пользователей спросили о том, по какой причине они не будут обновляться до iPhone 16 в этом году — люди сообщили, что просто не могут себе этого позволить. Да, в разделе, где обсуждаются причины отказа от обновления до нового флагмана, из 766 опрошенных 34,2% заявили, что не могут себе позволить купить новый смартфон, так как цена в 1300 долларов и выше — слишком высокая для их бюджета.

Вторая по популярности причина, упомянутая 34,1% респондентов, заключается в том, что они предпочитают сохранить свой старый смартфон и не тратить деньги вообще, так как в этом просто нет смысла. И действительно — если вы пользуетесь iPhone 13 или даже iPhone 12, то он, скорее всего, продолжает справляться с основными задачами без проблем и особого смысла в обновлении может и не быть. Третья по распространённости причина отказа от покупки нового устройства, которую указали 12,8% участников опроса, связана с тем, что они всё ещё находятся на действующем контракте от оператора. В США это очень популярная фишка, так что тут ничего не поделаешь.