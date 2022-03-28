Пользователи в восторге от Realme GT Neo 3

Компания Realme похвасталась успехами смартфона Realme GT Neo 3, первая партия которого появилась в продаже на прошлой неделе. Оказалось, что первые покупатели оценили новинку на 5 баллов из 5 возможных. Речь идет о 100% пользователей. Старт свободных розничных продаж смартфона намечен на 30 марта по цене от 315 долларов.

Напомним, что главной особенностью Realme GT Neo 3 стала поддержка проводной зарядки мощностью 150 Вт. Новинку также оснастили однокристальной системой MediaTek Dimensity 8100, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2414:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, яркостью до 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, крупной системой охлаждения, поддержкой Wi-Fi 6 и NFC, корпусом толщиной 8,2 мм и массой 188 г, а также предустановленной ОС Android 12 с надстройкой Realme UI 3.0.
Комментарии и отзывы Realme GT Neo 3
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