Пользовательский интерфейс MIUI 13 дебютирует 28 декабря

Компания Xiaomi официально подтвердила премьеру пользовательского интерфейса MIUI 13. Об этом сообщил глава компании Лэй Цзюнь в социальной сети Weibo. Лей Цзун расшифровал слоган «быстрее и стабильнее», под которым идет Xiaomi 12. Первое слово «быстрее» относится к смартфону Xiaomi 12, а «стабильность» относится к MIUI 13. Новая прошивка будет работать намного стабильнее, чем предыдущие, чему несомненно рады фанаты. Кроме того, глава компании добавил, что новый MIUI 13 обеспечит более плавную работу, красивый и удобный интерфейс, и улучшенную безопасность, а также новые функции и меньше ошибок.

Новый фирменный интерфейс дебютирует 28 декабря вместе со смартфоном Xiaomi 12.