Помощник Google теперь позволяет выбирать членов семьи

Сегодня Google незаметно выпустила новую функцию для Google Assistant, которая позволяет настраивать семейные отношения с помощью приложения. Это немного облегчит настройку определенных параметров и позволит избежать путаницы при взаимодействии с голосовым помощником.

Раньше было возможно определить конкретные отношения с членами семьи с помощью голосовых команд в Google Assistant, теперь также можно настроить эти отношения в приложении Google. Новая функция была обнаружена Android Police , и была доступна для нас. Он работал, как и ожидалось, на устройстве Google Pixel, но не работал на смартфоне OnePlus.

Чтобы определить семейные отношения в приложении, коснитесь значка трех точек (Дополнительно) внизу> Настройки> Google Assistant> Ваши люди. После этого помощник Google узнает, на кого вы ссылаетесь при подаче определенных голосовых команд, и вы также можете установить дату рождения для дальнейшей настройки.

Функция в приложении помогает вам делиться и поддерживать связь с важными людьми в вашей жизни, и по общему признанию немного легче управлять, чем устанавливать эти соединения с помощью голосовых команд.