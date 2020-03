Популярная игра Змея компании Nokia включена в финал зал славы видеоигр 2020 года

Зал славы видеоигр считается крупным достижением для любой видеоигры. Каждый год Мировой Зал славы видеоигр включает множество номинантов и добавляет в список новую игру.

В этом году в список номинантов было включено 12 игровых проектов: Super Smash Bros. Melee, Where in the World is Carmen Sandiego?, Uncharted 2: Among Thieves, Nokia Snake, NBA Jam, Minecraft, King's Quest, Guitar Hero, GoldenEye 007, Frogger, Centipede, Bejeweled.

Голосование продлится до 2 апреля, голосовать можно один раз в день. Три игры набравшие большее количество голосов будут переданы в Международный комитет по отбору, которые примут окончательное решение кого включать в Зал славы видеоигр.