Популярный смартфон Honor 30S получил новую версию

На прошлой неделе стало известно о том, что смартфон Honor 30S стал самой продаваемой моделью на рынке с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Неудивительно, что производитель решил развить успех, представив новую версию. Она называется Butterfly Red и отличается яркой градиентной расцветкой. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти можно купить за 340 долларов.

Напомним, что Honor 30S оснащается фирменной платформой Kirin 820, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 64 Мп, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 8 Мп модулем телефото и 2 Мп модулем для макросъемки, фронтальной камерой на 16 Мп, 6,5-дюймовым дисплеем с поддержкой HDR10+ и сертификатом TUV, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.