Популярный смартфон Honor V30 падает в цене

Хитовый смартфон Honor V30 начал стремительно дешеветь в Китае. Гаджет в конфигурации памяти 6/128 ГБ стоит теперь $415, а не $473, как было в декабре. За пределами Китая смартфон Honor 30 (так он будет называться в Европе) должен выйти после анонса Huawei P40 и P40 Pro. Напомним, что аппарат получил 6,57-дюймовый IPS-экран, занимающий 91,46% площади всей лицевой панели со встроенной двойной селфи-камерой на 32 и 8 Мп, однокристальную систему Kirin 990 с модемом Balong 5000 5G, тройную камеру на 40, 8, 8 Мп, которая оснащена оптической стабилизацией, батарею на 4200 мАч и поддержку сверхбыстрой 40-Вт зарядки .