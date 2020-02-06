Популярный смартфон Huawei Enjoy 9 Plus упал в цене почти вдвое

Популярный прошлогодний смартфон Huawei Enjoy 9 Plus подешевел почти вдвое с момента начала продаж. Версия с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти теперь стоит $140, вместо начальных $244. Сам гаджет характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем (2340:1080 точек), платформой Kirin 710, 4 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ встроенной памяти, сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 13 и 2 Мп ( существует система искусственного интеллекта, которая распознает более 500 видов сцен/предметов/животных/людей в кадре для настройки оптимальных цветов; есть режим ночной съемки, в котором фотография делается в течение 6 секунд), селфи-камерой на 16 и 2 Мп и батареей на 4000 мАч. В наличии присутствуют четыре цвета: Night Black, Sakura Powder, Sapphire Blue и Aurora Violet.