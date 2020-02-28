Популярный бюджетный смартфон Redmi K30 5G подешевел до $286

Горячо всеми любимый флагманский смартфон Redmi K30 5G, который поступил в продажу в январе этого года подешевел в Китае. Конфигурация памяти с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти снизилась с $335 до $286. Напомним, что Redmi K30 5G оснастили 7-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G, 6,67-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной фронтальной камерой на 20 Мп и 2 Мп, квадрокамерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX686 разрешением 64 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, 3,5 мм разъёмом, портом USB-C, модулем NFC и поддержкой Hi-Res Audio.