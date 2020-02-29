Популярный видеоблогер оценил Xiaomi Mi Mix Alpha

2020-02-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Mix Alpha; [60]
Популярный американский видеоблогер Маркус Браунли опубликовал первый подробный обзор концептуального смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha. Он продемонстрировал работу виртуальных боковых кнопок, отображение уровня заряда аккумулятора при подключении к адаптеру и в целом остался впечатлен новинкой.

Напомним, что главной особенностью Mi Mix Alpha является дисплей, покрывающий 180,6% от размера передней панели и занимающий почти всю заднюю панель. Также в его спецификации входит тройная камера с главным модулем разрешением 108 Мп, топовая платформа Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, поддержка мобильных сетей пятого поколения и аккумулятор ёмкостью 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.


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