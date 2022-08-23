Porsche Design AOC AGON PRO PD27S выглядит невероятно круто

Porsche Design и AGON от AOC представляют Porsche Design AOC AGON PRO PD27S — 27-дюймовый игровой монитор премиум-класса с элементами дизайна, вдохновленными спортивным автомобилем Porsche. Обладая частотой обновления 165 Гц, которую монитор может повысить до 170 Гц, временем отклика от серого к серому (GtG) 1 мс, сертификацией DisplayHDR 400 и широкой цветовой гаммой, PD27S является игровым монитором, достойным спортивного стиля Porsche. PD27S сочетает в себе уникальный, первозданный и практичный дизайн с технологиями нового поколения, обеспечивая удовлетворение потребителя при выполнении любых задач, начиная от повседневных рабочих нагрузок и заканчивая использованием в бизнесе, развлечениями и высокопроизводительными играми.

PD27S имеет безупречный практичный дизайн 32-дюймового PD32M, представленного в апреле 2022 года. PD27S получил награды iF Design Award 2022 и Red Dot Award: Product Design 2022. Основным акцентом PD27S является литая алюминиевая подставка с пескоструйной обработкой, прочная, практичная конструкция и характерная форма, напоминающая руль и спицы колеса спортивного автомобиля. Чистая, обтекаемая эстетика PD27S отличается коническими поверхностями корпуса сзади и по бокам в соответствии с конфигурацией внутренних компонентов. Вставки из металлической сетки размещают динамики на левой и правой сторонах устройства. PD27S предлагает поворотную ориентацию на эргономичной подставке, высоту 150 мм, а также регулировку наклона и поворота. Эти секции имеют непрямую подсветку с настраиваемой RGB-подсветкой, динамическими эффектами и невероятным погружением в игру.