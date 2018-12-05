Porsche Design Huawei Mate 20 RS и ее характеристика

Компания Huawei выпустит смартфон премиум класса с отличной начинкой. За основу варианта Porsche Design Mate 20 RS взята старшая редакция Mate 20 Pro. Но спецверсия получила корпус, отделанный натуральной тисненой кожей, и увеличенный набор памяти. Комплект включает в себя кожаный чехол. Логотип RS на тыльной стороне отсылает к легендарным гоночным автомобилям знаменитой серии Rennsport.Официальный дебют топового смартфона, разработанного совместно с германской фирмой Porsche Design.На территории Российской Федерации флагман будет предложен с набором памяти, состоящим из флэш-массива на 256 ГБ и 8 ГБ «оперативки». Цветовой вариант пока один – черный. Стоимость смартфона составит 139900 тысяч рублей.