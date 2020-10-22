Porsche Design Huawei Mate 40 RS запускается за 2295 евро

Huawei в партнерстве с Porsche Design выпустила специальную версию Mate 40. Телефон, получивший название Porsche Design Huawei Mate 40 RS, имеет некоторые характеристики, аналогичные характеристикам серии Mate 40 Pro, но также отличается по-своему.

Porsche Design Huawei Mate 40 RS имеет высокопрочную керамическую заднюю панель с нанотехнологиями, которая, со слов компании Huawei, имеет "алмазоподобный блеск и сапфировую прочность". Porsche Design Huawei оснащен 6,76-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. В верхнем левом углу экрана есть отверстие, в котором находится основная камера с разрешением 13 МП и камера с 3D-датчиком глубины.

Под капотом находится процессор Kirin 9000 с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти. Питается процессор от батарей емкостью 4400 мАч с поддержкой проводной зарядки Huawei SuperCharge 66 Вт и беспроводной зарядки Huawei SuperCharge 50 Вт. Porsche Design Huawei Mate 40 RS имеет стереодинамики, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6 и порт USB 3.1 Type-C.

Смартфон имеет 50-мегапиксельную основную камеру Ultravision, 20-мегапиксельную сверхширокую кинокамеру, 12-мегапиксельную телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS, 8-мегапиксельную камеру SuperZoom с 10-кратным оптическим зумом, а также оптическую стабилизацию изображения и поддержку 3D-камеры с функцией определения глубины для автофокусировки.

Телефон работает под управлением EMUI 11 на базе Android 10 из коробки. Стоимость Porsche Design Huawei Mate 40 RS составляет 2295 евро.