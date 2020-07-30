Портативные мониторы ViewSonic TD1655 и VG1655 вышли в России

Компания ViewSonic представила в России портативные мониторы TD1655 и VG1655, которые получили 15,6-дюймовые панели с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинки также характеризуются двумя симметричными USB-разъёмами Type-С, массой 1 кг, толщиной 6 мм, сетевым блоком питания мощностью 60 Вт, поддержкой операционных систем Windows, Android, Chrome OS и macOS, магнитной крышкой, ковриком, прочной цельной конструкцией, металлическим корпусом и алюминиевой подставкой. Модель VG1655 может похвастаться поддержкой сенсорного управления, TD1655 – стеклом с высокой степенью устойчивости к царапинам 6H. Цена и точная дата начала продаж мониторов будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ViewSonic TD1655
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