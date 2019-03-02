Портативный 14-дюймовый Full HD дисплей Lenovo ThinkVision M14

Lenovo подарила миру свежий взгляд на свой новый портативный дисплей ThinkVIsion M14. Это монитор USB-C, имеющий форм-фактор ноутбука, который позволяет пользователям расширять свое экранное пространство на ходу.

ThinkVision M14 оснащен 14-дюймовым дисплеем Full HD с разрешением 300 нит (1920 x 1080) и толщиной всего 4,6 мм. Устройство весит менее 600 г и поставляется с защитным чехлом для удобной транспортировки.

Дисплей не имеет встроенной батареи, он будет получать питание от устройства-источника. На каждой стороне дисплея расположены два порта USB-C, через которые проходит питание при подключении к источнику переменного тока. Подставка позволяет регулировать угол наклона экрана. Купить портативный монитор Lenovo ThinkVision M14 можно будет в мае по ориентировочной цене в $250.