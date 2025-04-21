Портативный монитор Acer PD163Q вышел в России

Компания Acer дала старт российским продажам портативного монитора PD163Q, который оценен в 39 тысяч рублей. Новинка оснащается двумя 15,6-дюймовыми IPS-панелями с разрешением 1920:1080 точек, кадровой частотой 60 Гц, яркостью 250 нит, временем отклика 8 мс, контрастностью до 100000000:1, 99% покрытием цветового пространства sRGB и 72% охватом цветовой палитры NTSC, углами обзора до 170°, поддержкой технологии AMD FreeSync, поддержкой фирменных технологий VisionCare (фильтрация синего цвета и предотвращение мерцания дисплея), складыванием под углом до 315°, металлической подставкой с регулировкой 0-135°, креплением VESA 75:75, комплектным защитным чехлом, 2-Вт стереодинамиками, двумя интерфейсами USB Type-C с поддержкой 15-Вт зарядки и передачи данных, одним разъемом Mini HDMI 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников.