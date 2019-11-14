Портативный монитор MSI Optix MAG161 имеет частоту обновления 240 Гц

2019-11-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - MSI Optix MAG161; [15]
Мы привыкли к тому, что на рынке все чаще появляются игровые мониторы с кадровой частотой 144-165 Гц и даже выше. Но иногда производители удивляют еще более продвинутыми решениями. Например, сегодня компания MSI анонсировала геймерский монитор Optix MAG161 с частотой обновления 240 Гц. Самое удивительное, что перед нами портативный монитор! Он характеризуется 15,6-дюймовой матрицей с разрешением Full HD, временем отклика 3 мс, толщиной 5 мм, а также интерфейсами HDMI и USB-C. Подробные характеристики новинки будут раскрыты в начале январе в рамках выставки CES 2020.


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