Портативный монитор MSI Optix MAG161 имеет частоту обновления 240 Гц

Мы привыкли к тому, что на рынке все чаще появляются игровые мониторы с кадровой частотой 144-165 Гц и даже выше. Но иногда производители удивляют еще более продвинутыми решениями. Например, сегодня компания MSI анонсировала геймерский монитор Optix MAG161 с частотой обновления 240 Гц. Самое удивительное, что перед нами портативный монитор! Он характеризуется 15,6-дюймовой матрицей с разрешением Full HD, временем отклика 3 мс, толщиной 5 мм, а также интерфейсами HDMI и USB-C. Подробные характеристики новинки будут раскрыты в начале январе в рамках выставки CES 2020.