Портативный монитор MSI PRO MP165 E6 оценен в 115 долларов

Компания MSI представила портативный монитор PRO MP165 E6, который получил 15.6-дюймовый IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 4 мс, антибликовым покрытием, максимальной яркостью 250 нит, показателем контрастности 1000:1, 49,51% покрытием цветовой палитры sRGB, технологией MSI EyesErgo для заботы о зрении пользователя, одним интерфейсом HDMI 2.0b и двумя портами USB Type-C с поддержкой DisplayPort 1.2a Alt и 15-Вт входной мощностью, габаритами 356,5:13,85:210,35 мм и массой 0,78 кг, конструкцией с наклоном от 0 до 90 градусов, штативным креплением 1/4 дюйма, настенным креплением VESA 75:75 мм, 1-Вт динамиками и комплектными Г-образными кабелями HDMI и Type-C. Цена монитора на дебютном тайваньском рынке составляет эквивалент 115 долларов.

GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
Игровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тесты
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
