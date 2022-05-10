Portronics выпустил игровую гарнитуру Genesis

Portronics продолжает продвигаться на индийский рынок аксессуаров, выпустив игровую гарнитуру Genesis. Игровая гарнитура Portronics Genesis — это интеллектуальное игровое устройство, которое понравится игровой аудитории.

Portronics Genesis предназначен для длительного использования и поставляется с довольно гибким и прочным корпусом. Основным компонентом корпуса является металл и поликарбонат. Подушечки для головы и амбушюры также были разработаны для удобного использования. Genesis обеспечивает отличное качество звука, отчасти благодаря двойным 40-мм динамикам. Динамики воспроизводят звук без искажений в высочайшем качестве. Они оснащены всенаправленным микрофоном, который помогает еще больше подчеркнуть игровой процесс.

Ее 1,8-метровый плетеный нейлоновый кабель способен выдерживать частые скручивания, которые могут повредить слабый кабель. Кабель имеет встроенную систему управления громкостью и микрофоном. Игровая гарнитура Portronics Genesis доступна в черном, сером и красном цветах.