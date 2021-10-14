После долгого перерыва Palm снова возвращается с новыми наушниками TWS

Изображение, включенное в тизер, предполагает, что бренд готовится выпустить наушники TWS. Хотя Palm не поделилась какой-либо информацией о своих будущих наушниках, изображение указывает на то, что наушники будут иметь конструкцию-вкладыши с коротким стержнем. Для тех, кто не знает, бренд Palm в настоящее время принадлежит и управляется китайским производителем смартфонов TCL. Поэтому мы предполагаем, что грядущие наушники могут быть парой наушников с ребрендингом TCL MoveAudio. Наушники, показанные на прикрепленном выше тизере, очень похожи на наушники MoveAudio S600, которые в настоящее время доступны для покупки в Европе.