После долгого перерыва Palm снова возвращается с новыми наушниками TWS

Еще в 2018 году бренд Palm выпусти крошечный телефон Android. Телефон оснащен 3,3-дюймовым дисплеем, чипом Qualcomm Snapdragon 435, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ памяти и аккумулятором на 800 мАч. К сожалению он не пользовался большим успехом у потребителей. С тех пор бренд не выпускал нового оборудования. Palm недавно поделилась тизером в Твиттере, в котором говорится: «Готовьтесь, #PalCrew! У нас есть кое-что особенное, над чем мы работаем для вас».

Изображение, включенное в тизер, предполагает, что бренд готовится выпустить наушники TWS. Хотя Palm не поделилась какой-либо информацией о своих будущих наушниках, изображение указывает на то, что наушники будут иметь конструкцию-вкладыши с коротким стержнем. Для тех, кто не знает, бренд Palm в настоящее время принадлежит и управляется китайским производителем смартфонов TCL. Поэтому мы предполагаем, что грядущие наушники могут быть парой наушников с ребрендингом TCL MoveAudio. Наушники, показанные на прикрепленном выше тизере, очень похожи на наушники MoveAudio S600, которые в настоящее время доступны для покупки в Европе.
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