После релиза iPhone 12 предыдущие модели станут дешевле

Появилась достаточно интересная информация о том, что компания Apple после релиза смартфона iPhone 12 планирует сделать ставку на снижении стоимости всех своих предыдущих смартфонов, которые еще находятся в продаже. Это достаточно интересное решение со стороны производителя, так как пользователь получит приятный выбор — кто-то купит флагман за достаточно приличные деньги, а кто-то предпочтёт приобрести смартфон прошлого поколения с приличной скидкой. Конечно, речь идет о ста долларах или около того, так что ожидать какого-то невероятного прорыва в стоимости мы бы не стали. Все же это яблочная компания, которая достаточно редко делает заметные скидки на свои смартфоны аде после того, как в продажу поступит свежая новинка.