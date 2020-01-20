Последнее обновление AirPods Pro сломало их лучшую функцию

Последнее обновление беспроводных наушников AirPods Pro Bluetooth, могло принести больше вреда, чем пользы. Некоторые пользователи жалуются на то, что функция активного шумоподавления на аксессуаре больше не работает.

Особенно плохо наушники стали справляться с басовыми частотами, то есть они не подавляют гул автобуса или самолёта. Зато обновление улучшило точность и звучание басов, но вряд ли можно сказать, что это как-то компенсирует основную неудачу.

Компания уже перестала распространять обновление и работает над исправлением ошибки.