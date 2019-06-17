Последние мониторы BenQ имеют особый режим чтения ePaper

BenQ готовится в выпуску двух новых мониторов с уникальной функцией ePaper для удобного чтения с экрана. Речь идет о 24-дюймовом GL2480 и 27-дюймовом GL2780. Функция ePaper позволяет сделать изображение черно-белым, имитируя таким образом экран с электронными чернилами.

Мониторы имеют стандартные характеристики. Они оснащены панелями TN с разрешением Full HD и соотношением сторон 16: 9. Нет поддержки технологий AMD FreeSync или NVIDIA G-Sync, поэтому они не предназначены для геймеров.

Обе новинки имеют множество других функций по уходу за глазами, таких как низкий синий свет, функция без мерцания, автоматический уровень яркости и режим слабого цветового зрения. Хотя последняя функция не нова, этот режим позволяет пользователям с недостатками цветового зрения настраивать красный и зеленый цвета для лучшего просмотра.

Старшая модель получила стереодинамики мощностью по 2 ВТ, а также разъёмы DVI, VGA, HDMI и DisplayPort. BenQ GL2480 и GL2780 поступят в продажу в августе по ориентировочной стоимость в $ 150 и $180 соответственно.