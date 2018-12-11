Поставщик Huawei наложит штраф на сотрудников за покупку iPhone

Китайская компания Menpad, производитель ЖК-дисплеев для Huawei, пытается вести наступление на Apple как может.

Компания оштрафует любого сотрудника, который купит Apple iPhone на сумма, равную рыночной цене купленной модели. Производитель стимулирует сотрудников на покупку телефона китайского производства, 15% компенсацией от стоимости нового Huawei или ZTE.

Кроме того, сотрудники Menpad получают вдвое больше на продажах продукции компании в США. Компания также удвоит скидку дистрибьюторам, если они получат заказ на покупку из штатов. Эта дополнительная мотивация введена в рамках «торговой войны» и будут действовать в течение трех лет. Правительство США считает, что и Huawei, и ZTE представляют угрозу национальной безопасности и настоятельно рекомендует не использовать сетевое оборудование и телефоны производства Huawei. Между тем, Huawei является ведущим мировым поставщиком сетевого оборудования и вторым по величине производителем смартфонов в мире.