Поставки iPhone 12 в первом квартале 2021 года вырастут на 38%

Выпуск Apple iPhone 12 серии получил большой отклик во всем мире. Теперь аналитики полагают, что компания увидит рост поставок новой линейки на 38% в годовом исчислении.

Гигант из Купертино увеличил количество заказов со своими партнерами по сборке на первый квартал следующего года. Серия iPhone 12 до сих пор пользовалась большим успехом на рынке, и ожидается, что в следующем году импульс спроса сохранится.

Ожидается, что количество отгрузок составит около 51 миллиона единиц в первом квартале 2021 года. Эта цифра больше по сравнению с предыдущими отчетами. Увеличение поставок в первую очередь коснется базового iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Важным рынком для Apple является Китай, и данные показывают, что только в ноябре 2020 года в этом регионе было отгружено более 6 миллионов единиц iPhone 12 серии. Эта цифра составляет около 20 процентов от общей доли рынка, что также является новым рекордом за несколько лет.