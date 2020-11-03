Постер Nova 8 SE подтверждает поддержку быстрой зарядки 66 Вт

В сети просочились некоторые спецификация смартфона вместе с рендером, на котором показан, как будет выглядеть телефон. Вслед за утечкой был выпущен официальный плакат, подтверждающие некоторые детали утечек, а также дизайн телефона.

Nova 8 SE будет иметь 6,53-дюймовый OLED-дисплей с разрешением экрана FHD+. Изображение телефона показывает, что новинка будет в синем и градиентно-белом цветах, а на задней панели будут четыре камеры, расположенные в виде выступающей части.

Согласно информации на плакате, основным датчиком на задней панели телефона является 64-мегапиксельная камера, которую дополняет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и два модуля по 2 мегапикселя.

Также согласно официальному постеру, новинка будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт. Компания Huawei еще официально не объявила дату запуска телефона.

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