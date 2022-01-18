Потенциальный Xiaomi Mix Flip получит 120-Гц OLED-экран

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл некоторые сведения о складном смартфоне компании Xiaomi, который будет похож на Samsung Galaxy Z Flip 3 и Huawei P50 Pocket. Сообщается, что аппарат получит флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1, OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. При этом цена на смартфон не превысит 1000 долларов. Выйдет ли устройство за пределы китайского рынка, пока не уточняется. Выпущенный в прошлом году Xiaomi Mix Fold, например, так и остался китайским эксклюзивом. Что до инсайдера Digital Chat Station, то он ранее первым рассекретил смартфоны Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10 и Mi 11.