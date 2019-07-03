Потенциальный бестселлер Honor 9X получит SoC Kirin 810

2019-07-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 9X; [141]
Компания Huawei подтвердила использование новой однокристальной системы Kirin 810 в смартфонах Honor 9X и Honor 9X Pro, опубликовав соответствующий постер. Речь идет о первой среднебюджетной 7-нанометровой платформе, которая располагает двумя ядрами Cortex-A76, шестью ядрами Cortex-A53 и графикой Mali-G52. Что до смартфонов, то им также прочат выдвижную фронтальную камеру разрешением 32 Мп и тройную основную камеру с главным датчиком разрешением 48 Мп. Официальный анонс смартфонов ожидается 23 июля.


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