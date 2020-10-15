Потенциальный бестселлер Poco X3 NFC вышел в России

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Poco X3 NFC, который может похвастаться отличным соотношением цены и характеристик. Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 19 990 рублей, а с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти – 21 990 рублей. При этом в рамках распродажи его можно купить за 18 490 и 19 990 рублей соответственно.

Напомним, что аппарат оснащается чипсетом Snapdragon 732G, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, соотношении сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX682), 13 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5160 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, симметричным разъемом USB-C, 3,5 мм разъемом для наушников, стереодинамиками, степенью защиты IP53, боковым дактилоскопом и модулем NFC.