Потенциальный хит OnePlus Ace 6T появился в продаже

Компания OnePlus выпустила в китайскую продажу субфлагманский смартфон Ace 6T, который был представлен пару дней назад. В Поднебесной за новинку просят эквивалент 365 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ памяти.

Напомним, что аппарат имеет в своём оснащении 3-нанометровый процесссор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1272 пикселя, частотой обновления изображения 165 Гц, ШИМ-регулировкой яркости 3840 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 МПп (сенсор Sony IMX906 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, АКБ ёмкостью 8300 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт, 5G-модем, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также корпус толщиной 8,1 мм и массой 211 граммов.