Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)

Мы продолжаем изучение актуальных видеокарт и сегодня в центре внимания будет PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB. По соотношению цена/быстродействия она выступает одним из оптимальных вариантов для игр в Full HD разрешении. Тем более выход NVIDIA Super подстегнул конкуренцию и привел в итоге к выпуску обновления BIOS, повышающего тактовые частоты памяти и ядра. Сама же видеокарта конкурирует с GeForce GTX 1660 Ti и 1660 Super.

Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6Gb обзор Содержание Комплектация

Внешний вид

Разгоняем видеокарту через обновление BIOS

Тесты в бенчмарках

Тесты в играх

Итоги. Плюсы и минусы Комплектация Упакована видеокарта в коробку с привлекательным оформлением. Внутреннее ее пространство заполнено вспененным материалом, предотвращающим тряску при транспортировке. Комплект включает диск и руководство пользователя. Внешний вид В основе используется ядро Navi 10, выполненное по 7 нм техпроцессу. Функционирует на базовых частотах 1375/1560 МГц. В сравнении с 5700XT, у чипа урезано количество блоков. 2304 универсальных процессоров, 144 текстурных блока, 64 блока блендинга. Подключается при помощи интерфейса PCIe 4.0. На борту у 6 Гбайт графической памяти типа GDDR6 c 192-битной шиной. В PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB применена 8-фазная подсистема питания. ШИМ-контроллер IR35217. На боковой грани выведен 8-контактный разъем дополнительного питания. Доступен переключатель между режимами OC и Silent. Они соответствуют двум разным версиям BIOS. По наблюдениям, даже в режиме ОС при отсутствии нагрузки вентиляторы тут останавливаются полностью, обеспечивая абсолютно бесшумный режим работы. Габариты у видеокарты компактные. На материнской плате и корпусе занимает два слота расширения. Ее можно рассматривать в корпуса с ограниченным внутренним пространством. Длина составляет 24 сантиметра. Кожух из черного пластика. Внешний вид разбавляют глянцевые вставки по периметру вентиляторов. На боковую грань нанесен логотип производителя. Есть усиливающая металлическая пластина. Она повышает жесткость конструкции и защищает элементы на самой плате. Из разъемов для вывода изображения доступны три DisplayPort, один HDMI. Остальная часть – вентиляционная решетка в виде продольных вырезов. Система охлаждения состоит из двух радиаторов с пластинками. Осуществляется прямой контакт с графическим чипом и памятью. Отдельная планка на силовых элементах, как результат, они также охлаждаются. За обдув отвечают два 100 мм вентилятора. На моторный блок нанесены декоративные наклейки с логотипом производителя. Обновление BIOS На официальном сайте PowerColor для тестируемой видеокарты доступно обновление BIOS. Загружаем его на ПК. Далее потребуется утилита AMDVbFlash. Сам процесс обновления прост. Необходимо выбрать соответствующий BIOS и загрузить его в память. Для режимов OC и Silent доступны два отдельных BIOS. Для примера ниже приводим разницу по частотам ядра и памяти. Тесты в бенчмарках Тесты в бенчмарках мы проводили в двух режимах. Видеокарта подключена к материнской плате ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) с интерфейсом PCIe 4.0. В сравнительные таблицы внесены данные, полученные в режиме Silent. Сделано это с расчетом того, что далеко не каждый пользователь будет проводить обновление BIOS Температура FireStrike Extreme TimeSpy NightRaid 3DMark Тесты в играх Для сравнения во время мониторинга проводится сравнение PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB в играх, полученное в режиме Silent и в режиме ОС после обновления BIOS. Разрешение Full HD, выставлены УЛЬТРА настройки графики. World of Tanks: PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB Battlefield V: PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB Far Cry New Dawn: PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB Metro Exodus: PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB Batman AK: PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB Rise of Tomb Raider: PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB Rainbow Six Siege: PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB Итоги по PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB Главным конкурентом PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB с учетом стоимости, составляют GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660 Super, обходя их по уровню FPS в играх. Тестируемая видеокарта, в свою очередь, выполнена в компактном корпусе без подсветки, оснащена тихой системой охлаждения с усиливающей пластиной. Рекомендовать ее можно в системы, рассчитанные на Full HD разрешение.

PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com". Комментарии и отзывы PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

В рамках данного теста мы проведем изучение ее уровня быстродействия в актуальных играх и бенчмарках, как на заводских настройках, так и после обновления BIOS.