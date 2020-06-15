Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)

Мы продолжаем изучение актуальных видеокарт и сегодня в центре внимания будет PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB. По соотношению цена/быстродействия она выступает одним из оптимальных вариантов для игр в Full HD разрешении. Тем более выход NVIDIA Super подстегнул конкуренцию и привел в итоге к выпуску обновления BIOS, повышающего тактовые частоты памяти и ядра. Сама же видеокарта конкурирует с GeForce GTX 1660 Ti и 1660 Super.

PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

В рамках данного теста мы проведем изучение ее уровня быстродействия в актуальных играх и бенчмарках, как на заводских настройках, так и после обновления BIOS.

Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6Gb обзор

Содержание

  • Комплектация
  • Внешний вид
  • Разгоняем видеокарту через обновление BIOS
  • Тесты в бенчмарках
  • Тесты в играх
  • Итоги. Плюсы и минусы

    • Комплектация

    Упакована видеокарта в коробку с привлекательным оформлением. Внутреннее ее пространство заполнено вспененным материалом, предотвращающим тряску при транспортировке. Комплект включает диск и руководство пользователя.

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Внешний вид

    В основе используется ядро Navi 10, выполненное по 7 нм техпроцессу. Функционирует на базовых частотах 1375/1560 МГц. В сравнении с 5700XT, у чипа урезано количество блоков.

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    2304 универсальных процессоров, 144 текстурных блока, 64 блока блендинга. Подключается при помощи интерфейса PCIe 4.0.

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    На борту у 6 Гбайт графической памяти типа GDDR6 c 192-битной шиной. В PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB применена 8-фазная подсистема питания. ШИМ-контроллер IR35217.

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    На боковой грани выведен 8-контактный разъем дополнительного питания. Доступен переключатель между режимами OC и Silent. Они соответствуют двум разным версиям BIOS. По наблюдениям, даже в режиме ОС при отсутствии нагрузки вентиляторы тут останавливаются полностью, обеспечивая абсолютно бесшумный режим работы.

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Габариты у видеокарты компактные. На материнской плате и корпусе занимает два слота расширения.

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Ее можно рассматривать в корпуса с ограниченным внутренним пространством. Длина составляет 24 сантиметра.

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Кожух из черного пластика. Внешний вид разбавляют глянцевые вставки по периметру вентиляторов. На боковую грань нанесен логотип производителя.

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Есть усиливающая металлическая пластина. Она повышает жесткость конструкции и защищает элементы на самой плате.

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Из разъемов для вывода изображения доступны три DisplayPort, один HDMI. Остальная часть – вентиляционная решетка в виде продольных вырезов.

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Система охлаждения состоит из двух радиаторов с пластинками. Осуществляется прямой контакт с графическим чипом и памятью. Отдельная планка на силовых элементах, как результат, они также охлаждаются.

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    За обдув отвечают два 100 мм вентилятора. На моторный блок нанесены декоративные наклейки с логотипом производителя.

    Обновление BIOS

    На официальном сайте PowerColor для тестируемой видеокарты доступно обновление BIOS. Загружаем его на ПК. Далее потребуется утилита AMDVbFlash. Сам процесс обновления прост.

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Необходимо выбрать соответствующий BIOS и загрузить его в память.

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Для режимов OC и Silent доступны два отдельных BIOS. Для примера ниже приводим разницу по частотам ядра и памяти.

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Тесты в бенчмарках

    Тесты в бенчмарках мы проводили в двух режимах. Видеокарта подключена к материнской плате ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) с интерфейсом PCIe 4.0. В сравнительные таблицы внесены данные, полученные в режиме Silent. Сделано это с расчетом того, что далеко не каждый пользователь будет проводить обновление BIOS

    Температура

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    FireStrike Extreme

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    TimeSpy

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    NightRaid

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    3DMark

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Тесты в играх

    Для сравнения во время мониторинга проводится сравнение PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB в играх, полученное в режиме Silent и в режиме ОС после обновления BIOS. Разрешение Full HD, выставлены УЛЬТРА настройки графики.

    World of Tanks: PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Battlefield V: PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Far Cry New Dawn: PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Metro Exodus: PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Batman AK: PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Rise of Tomb Raider: PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Rainbow Six Siege: PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Итоги по PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB

    Золото. Выбор редакции MegaObzorГлавным конкурентом PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB с учетом стоимости, составляют GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660 Super, обходя их по уровню FPS в играх. Тестируемая видеокарта, в свою очередь, выполнена в компактном корпусе без подсветки, оснащена тихой системой охлаждения с усиливающей пластиной. Рекомендовать ее можно в системы, рассчитанные на Full HD разрешение.
    PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB
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