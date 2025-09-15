Powerbeats Pro 2 получили новые фишки с релизом iOS 26

Компания Apple выпустит новую версию операционной системы iOS 26 пятнадцатого сентября, и вместе с новыми функциями для iPhone вроде фирменного нового языка дизайна Liquid Glass и возможности живого перевода, обновление добавит полезные возможности и для наушников Powerbeats Pro 2. Эти наушники, представленные ранее в этом году, стали первыми в экосистеме Apple с датчиком пульса, а после выхода новой версии iOS их функциональность будет практически совпадать с AirPods Pro 3, показанными на презентации «Awe dropping» на этой неделе. Теперь Powerbeats Pro 2 смогут в реальном времени отображать пульс в приложении Apple Fitness во время пятидесяти различных видов тренировок. Ранее это было возможно только через сторонние сервисы, например Nike Run Club.

Кроме того, они будут синхронизироваться с Apple Fitness Plus, выводя на экран данные о частоте сердечных сокращений и количестве сожжённых калорий. С обновлением iOS 26 наушники получат и другие улучшения — новый алгоритм для более быстрых измерений, шагомер, уведомления с подсказками о том, как лучше подогнать амбушюры для повышения точности, а также возможность отслеживания пульса даже при использовании только одного наушника. Это прекрасные нововведения, но очень жаль, что их можно получить только на наушниках от дочернего бренда производителя, а у сторонних компаний доступ к этим фишка полностью отсутствует. Это немного огорчает — особенно спортсменов, желающих получить всё самое новое.