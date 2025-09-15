Powerbeats Pro 2 получили новые фишки с релизом iOS 26

Компания Apple выпустит новую версию операционной системы iOS 26 пятнадцатого сентября, и вместе с новыми функциями для iPhone вроде фирменного нового языка дизайна Liquid Glass и возможности живого перевода, обновление добавит полезные возможности и для наушников Powerbeats Pro 2. Эти наушники, представленные ранее в этом году, стали первыми в экосистеме Apple с датчиком пульса, а после выхода новой версии iOS их функциональность будет практически совпадать с AirPods Pro 3, показанными на презентации «Awe dropping» на этой неделе. Теперь Powerbeats Pro 2 смогут в реальном времени отображать пульс в приложении Apple Fitness во время пятидесяти различных видов тренировок. Ранее это было возможно только через сторонние сервисы, например Nike Run Club.

Кроме того, они будут синхронизироваться с Apple Fitness Plus, выводя на экран данные о частоте сердечных сокращений и количестве сожжённых калорий. С обновлением iOS 26 наушники получат и другие улучшения — новый алгоритм для более быстрых измерений, шагомер, уведомления с подсказками о том, как лучше подогнать амбушюры для повышения точности, а также возможность отслеживания пульса даже при использовании только одного наушника. Это прекрасные нововведения, но очень жаль, что их можно получить только на наушниках от дочернего бренда производителя, а у сторонних компаний доступ к этим фишка полностью отсутствует. Это немного огорчает — особенно спортсменов, желающих получить всё самое новое.
Apple AirPods Pro 3 поставляются без кабеля зарядки…
Практика комплектовать устройства аксессуарами, когда-то считавшаяся нормой, постепенно уходит в прошлое.…
Наушники OnePlus Buds 4 получат флагманское звучание …
Компания OnePlus раскрыла подробности о беспроводных наушниках OnePlus Buds 4, официальная презентация ко…
Обзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.…
Беспроводные наушники OneOdio Focus A6 поддерживают гибридное шумоподавление, современный протокол Blueto…
Представлена игровая гарнитура JBL Quantum 950…
Компания JBL пополнила ассортимент игровых гарнитур моделями Quantum 950, 650 и 250. Старшая модель харак…
Представлены беспроводные наушники Skullcandy Hesh 540 ANC…
Компания Skullcandy объявила о выпуске полноразмерных беспроводных наушников Hesh 540 ANC, которые оценил…
Представлены беспроводные наушники Nothing Headphones 1…
Компания Nothing объявила о выпуске своих первых полноразмерных наушников Headphones (1), рекомендованная…
Huawei представила доступные наушники FreeBuds SE 4…
Сегодня компания Huawei официально представила новые беспроводные наушники FreeBuds SE 4 — первую модель …
Обзор Edifier ES850NB. Беспроводные наушники Hi-Res с 90 час…
Изучаемые беспроводные наушники Edifier ES850NB могут похвастать 92 часами автономной работы, режимом раб…
Беспроводные наушники открытого типа. Обзор Nank UltraБеспроводные наушники открытого типа. Обзор Nank Ultra
Доступная игровая гарнитура с 7.1 звуком. Обзор Acer AHW120Доступная игровая гарнитура с 7.1 звуком. Обзор Acer AHW120
Обзор Defender IGNIS. Игровые наушники с подсветкой и микрофономОбзор Defender IGNIS. Игровые наушники с подсветкой и микрофоном
Обзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офисаОбзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офиса
Недорогая игровая гарнитура с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH350SНедорогая игровая гарнитура с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH350S
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor