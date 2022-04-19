Позапрошлогодний флагман Meizu 17 продают за $265

Сетевые источники сообщают о том, что выпущенный в 2020 году смартфон Meizu 17 подешевел до максимума в Китае. Сейчас на торговой площадке JD.com его можно купить за 265 долларов, хотя на старте продаж он стоил 660 долларов. Речь идет о базовом варианте с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Несмотря на двухлетний возраст, Meizu 17 можно назвать вполне актуальным смартфоном. Он оснащается поддержкой мобильных сетей 5G, 6,6-дюймовым Samsung Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и быстрым подэкранным дактилоскопом, врезанной в дисплей 20 Мп фронтальной камерой, топовым чипсетом Snapdragon 865 5G, флэш-памятью UFS 3.1, квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 12 Мп, 5 Мп и 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт, а также модулем NFC.