Предполагаемые характеристики смартфона Redmi Note 9

Сегодня в сети были выложены первые характеристики смартфона Redmi Note 9, который планируется выйти в первой половине следующего год и получить стартовый ценник от $240. Согласно этим данным, аппарат должен оснаститься SoC Qualcomm Snapdragon 765, 6 ГБ оперативной памяти 128 ГБ встроенной памяти (также будет доступна версия 8/512 ГБ), квадрокамерой на 64, 20, 12 и 8 Мп, двойной врезанной в дисплей селфи-камерой на 20 и 8 Мп, сканером отпечатка пальца, поддержкой быстрой зарядки, а также поддержкой бесконтактных платежей NFC.