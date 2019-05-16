Предполагаемые рендеры Sony Xperia 2

Текущий флагманский смартфон Sony Xperia 1, был представлен в начале этого года на выставке CES 2019, и пока официально не поступит на прилавки магазинов по всему миру. И похоже, что Sony уже готовит преемника.

На первый взгляд, телефон, разделяет многие элементы дизайна с Xperia 1, хотя и с некоторыми заметными отличиями. Основная настройка тройной камеры все еще присутствует, но теперь она смещена в левую часть телефона сохраняя вертикальную ориентацию. Кроме того, сканер отпечатков пальцев с боковым креплением имеет более глубокие выемки, чем у Xperia 1. Xperia 2 сохранит тот же длинный 6,2-дюймовый дисплей CinemaWide с соотношением сторон 21: 9. Ожидается, что аппаратное обеспечение Xperia 2 не будет слишком сильно отклоняться от своего предшественника. Это означает, что телефон может работать на SoC Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ и аккумулятором на 3000 мАч. Флагмана модельной линейки японцы планируют представить в сентябре на выставке IFA в Берлине.