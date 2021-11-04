Предполагаемый Xiaomi 12 засветился на живом фото

В сети появилась первая фотография работающего устройства на основе грядущего процессора Qualcomm Snapdragon 898. Однокристальная система имеет каталожный номер Qualcomm sm8450. Судя по фото, перед нами трехкластерный чипсет. Мощное ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3,0 ГГц, три ядра Cortex-A710 с частотой 2,5 ГГц и четыре «экономичных» ядра Cortex-A510, работающих на частоте 1,79 ГГц. В качестве графического адаптера здесь используется Adreno 730.

Что до модели смартфона, то многие уверены, что перед нами Xiaomi 12. Ранее сообщалось, что именно этот китайский флагман первым получит новую платформу. Выход устройства ожидается в конце года.