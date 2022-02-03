Предполагаемый рендер Xiaomi 12 Mini демонстрирует возможный дизайн

Xiaomi повышает ставки, предлагая смартфоны в маленьком форм-факторе, такие как Xiaomi 12 и Xiaomi 12X, но последние рендеры, связанные с грядущим Xiaomi 12 Mini, указывают на то что следующий флагманский смартфон от компании может быть намного меньше.

Xiaomi 12 и Xiaomi 12X в настоящее время доступны только в Китае. Новый рендер по-прежнему вызывает интерес за пределами Китая, поскольку некоторые варианты мини-моделей могут выйти на мировой рынок. И Xiaomi 12, и 12X имеют 6,28-дюймовые экраны, что все еще относительно большие по сравнению с некоторыми мини-моделями от Apple, Samsung и других OEM-производителей. Apple iPhone 12 mini имеет 5,4-дюймовый дисплей, хотя это флагманский смартфон. Предполагается, что новый Xiaomi 12 Mini может иметь экран менее 6 дюймов. Поэтому Xiaomi может пойти в другом направлении, когда выпустит свой следующий флагманский компактный смартфон.