Представлен 100-ГЦ монитор KTC 24DY720

Компания KTC пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью KTC 24DY720, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 63 долларов. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой VA-матрицей производства BOE с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), частотой обновления изображения 100 Гц, глубиной цвета 8 бит, временем отклика от серого к серому 5 мс, статической контрастностью 4000:1, максимальной яркостью 300 нит, углами обзора по вертикали и горизонтали 178°, подставкой с функцией регулировки угла наклона, защитой глаз от вредного синего света, одним интерфейсом HDMI 1.4, одним портом VGA, 3,5-мм гнездом для наушников и настенным креплением VESA 100:100 мм.

Портативный монитор ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD получил …
Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов необычной моделью ZenScreen Duo OLED MQ149CD, к…
Представлен 240-Гц монитор Titan Army P32A2S2…
Компания Titan Army объявила о выпуске игрового монитора Titan Army P32A2S2, который основан на 32-дюймов…
Представлен 240-Гц монитор Philips Evnia 32M2N8900…
Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Evnia 32M2N8900, которая получила 31,5-д…
Представлен 31,5-дюймовый смарт-монитор Acer CS322QK…
Компания Acer пополнила ассортимент смарт-мониторов моделью CS322QK, которая основана на 31,5-дюймовой па…
Мини-проектор Anker Nebula Capsule Air оценен в $400 …
Компания Anker пополнила ассортимент портативных проекторов моделью Nebula Capsule Air, которая получила …
TCL представила новые мониторы 34R83Q и 27R83U…
Вчера, 24 июня, компания TCL порадовала поклонников презентацией сразу двух передовых мониторов 34R83Q и …
Представлен 165-Гц монитор ViewSonic VX2700-4K-PRO …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью VX2700-4K-PRO, которая основана на …
Cooler Master представила игровой монитор GP57ZS…
Сегодня компания Cooler Master официально анонсировала свой новый игровой монитор под названием GP57ZS, к…
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor