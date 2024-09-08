Представлен 100-ГЦ монитор KTC 24DY720

Компания KTC пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью KTC 24DY720, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 63 долларов. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой VA-матрицей производства BOE с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), частотой обновления изображения 100 Гц, глубиной цвета 8 бит, временем отклика от серого к серому 5 мс, статической контрастностью 4000:1, максимальной яркостью 300 нит, углами обзора по вертикали и горизонтали 178°, подставкой с функцией регулировки угла наклона, защитой глаз от вредного синего света, одним интерфейсом HDMI 1.4, одним портом VGA, 3,5-мм гнездом для наушников и настенным креплением VESA 100:100 мм.