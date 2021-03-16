Представлен 100-Гц изогнутый монитор Samsung S34A650

Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент мониторов моделью S34A650, которая получила изогнутую 34-дюймовую VA-матрицу с разрешением 3440:1440 пикселей и кривизной 1000R. Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 100 Гц, контрастностью 4000:1, поддержкой 10-битной глубины цвета и технологии AMD FreeSync для более плавной картинки, интерфейсами HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и Ethernet, тремя портами USB 3.0 Type A, симметричным разъёмом USB-C с возможностью заряжать другие устройства мощностью до 90 Вт. Изначально монитор выйдет во Вьетнаме, но его цена пока не сообщается.