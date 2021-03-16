Представлен 100-Гц изогнутый монитор Samsung S34A650

Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент мониторов моделью S34A650, которая получила изогнутую 34-дюймовую VA-матрицу с разрешением 3440:1440 пикселей и кривизной 1000R. Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 100 Гц, контрастностью 4000:1, поддержкой 10-битной глубины цвета и технологии AMD FreeSync для более плавной картинки, интерфейсами HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и Ethernet, тремя портами USB 3.0 Type A, симметричным разъёмом USB-C с возможностью заряжать другие устройства мощностью до 90 Вт. Изначально монитор выйдет во Вьетнаме, но его цена пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Samsung S34A650
Обзоры:
Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей
Лучшие игровые мониторы 144 герц. BenQ ZOWIE XL2411PЛучшие игровые мониторы 144 герц. BenQ ZOWIE XL2411P
Обзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игровой монитор 144 ГцОбзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игровой монитор 144 Гц
Новости:
Samsung Electronics выпустит 21 телевизор Neo QLED TV

Ранее на этой неделе Samsung Electronics объявила о запуске 21 модели своей новой серии Neo QLED TV, что ...
TCL X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen оценен в $15000

Компания TCL представила топовый смарт-телевизор X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen. В основе новинки...
LG анонсировала три монитора серии UltraFine

Первым монитором в серии UltraFine стал 32-дюймовый 4K OLED-монитор 32EP950, который представили на CES 2...
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
Лучший видеорегистратор. VIPER D1 GPS, GPSЛучший видеорегистратор. VIPER D1 GPS, GPS
Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и МарусейОбзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкойОбзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой
Лучшая электрощётка. Philips Sonicare 2 Series HX6232/20Лучшая электрощётка. Philips Sonicare 2 Series HX6232/20
Обзор HAIER HG-701. Продуманный электрог...
Обзор HAIER HG-701. Продуманный электрогВ период пандемии все мы начали в разы больше проводить времени дома и это является самым подходящим моме...
Apple прекращает выпуск компьютеров iMac...
Apple прекращает выпуск компьютеров iMacApple объявила о прекращении производства компьютеров iMac Pro. Напомним, что компьютеры Apple iMac Pro б...
Смартфон Honor V40 скоро выйдет в Европе...
Смартфон Honor V40 скоро выйдет в ЕвропеСетевые источники сообщают о том, что компания Honor готова выпустить в Европе смартфон Honor V40. Аппара...
Смартфон Realme X9 Pro получит 12 ГБ ОЗУ...
Смартфон Realme X9 Pro получит 12 ГБ ОЗУСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme X9 Pro, главной особенностью которого стане...
MIUI 12.5 Global стал официальным...
MIUI 12.5 Global стал официальнымКомпания Xiaomi наконец-то представила глобально промежуточный MIUI 12.5. ...
Складной телефон Vertu Ayxta Fold 5G зап...
Складной телефон Vertu Ayxta Fold 5G запAyxta Fold 5G - это просто модифицированная версия Royole Flexpai 2. ...
Acer представила игровые ноутбуки серии ...
Acer представила игровые ноутбуки серии Acer представила игровые ноутбуки серии Nitro 5 с процессорами Intel Tiger Lake. Новые процессоры Tiger L...
Лучшая компьютерная акустика. Razer Nomm...
Лучшая компьютерная акустика. Razer NommЛучшие компьютерные колонки, как и любая другая компьютерная периферия, имеет столько отличий по ценам и ...
Airpods Max Golden от Caviar продаются в...
Airpods Max Golden от Caviar продаются вCaviar представила специальную версию беспроводных наушников Apple AirPods Max. Эксклюзивные версии предс...
Обзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажно...
Обзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажноНе так давно стартовали продажи нового робота-пылесоса Yeedi K650 с поддержкой влажной уборки и управлени...
Характеристики и дату релиза Samsung Gal...
Характеристики и дату релиза Samsung GalВ конце прошлой недели поставщик секретной информации заявил, что Samsung на этой неделе выпустит в Индии...
Redmi 8A Dual получил апдейт до MIUI 12...
Redmi 8A Dual получил апдейт до MIUI 12Год назад Xiaomi представила в Индии бюджетный смартфон Redmi 8A Dual. Этот телефон дебютировал с MIUI 11...
Обзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублейОбзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублей
Обзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусеОбзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусе
Обзор Picooc X1 Pro. Умный монитор сердечного ритмаОбзор Picooc X1 Pro. Умный монитор сердечного ритма
Обзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистраторОбзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистратор
Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и МарусейОбзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor