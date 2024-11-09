Представлен 100-Гц монитор ASUS BE248CFN

Компания ASUS представила монитор BE248CFN, который предназначен для домашнего и офисного использования. Новинка характеризуется 24,1-дюймовой матрицей IPS с разрешением 1920:1200 пикселей (формат WUXGA), соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 100 Гц, скоростью отклика 5 мс (GtG), углом обзора 178°, пиковой яркостью 350 нит, 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, поддержкой технологий Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, подставкой с возможностью отрегулировать угол наклона, поворот, вращение и высоту, портами HDMI 1.4, DisplayPort 1.4 для подключения к ПК, разъемом RJ45, а также интерфейсом USB-C с функцией подзарядки других устройств мощностью 96 Вт. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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