Представлен 100-Гц монитор Iiyama G-Master GB2745QSU-B1

Японский производитель Iiyama пополнил ассортимент мониторов моделью G-Master GB2745QSU-B1, которая основана на 27-дюймовой IPS-панели с разрешением 2560:1440 пикселей (формат WQHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 100 Гц, соотношением сторон 16:9, максимальной яркостью 250 нит, контрастностью 1300:1, временем отклика 1 мс (MPRT), 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой FreeSync, 2-Вт динамиками, интерфейсами DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и USB 3.2 Gen 1, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с регулировкой наклона, поворота, высоты и вращения, а также креплением VESA 100:100 мм. Цена и дата начала продаж монитора пока не раскрываются.