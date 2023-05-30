Представлен 100-Гц монитор MSI Modern MD272QXP

Компания MSI в рамках стартовавшей сегодня выставки Computex 2023 показала монитор MSI Modern MD272QXP, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 100 Гц, тонкими рамками, подставкой с регулировкой высоты и вращения, разъемом USB Type-C с передачей энергии мощностью 65 Вт и KVM-переключателем.

Также MSI привезла на выставку монитор MEG 342C QD-OLED с 34-дюймовой QD-OLED-панелью с разрешением 4K и частотой обновления 175 Гц, задержкой всего 0,03 мс, максимальной яркостью 1000 Кд/м² и иллюминационной панелью SpectrumBar.