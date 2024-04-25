Представлен 100-Гц монитор Redmi A27Q 2025

Компания Xiaomi представила доступный монитор Redmi A27Q 2025, который обойдется на домашнем для производителя китайском рынке в 105 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей IPS с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K), кадровой частотой 100 Гц, максимальной яркостью 250 нит, 8-битной глубиной цвета, точностью отображения цвета ΔE<2, 95-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, сертификацией низкого уровня синего света, подставкой с возможностью регулировки наклона, настенным креплением VESA, а также интерфейсами HDMI и DisplayPort.